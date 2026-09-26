Top.Mail.Ru
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Maxvi C27 Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 1
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 2
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 3
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 4
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 5
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 6
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 7
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 8
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 9
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 10
Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
600
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi C27 Blue

Простой в использовании и надёжный аппарат с двумя SIM-картами,FM-радио, МР3-плеером и ярким фонариком, который можно моментально включить, нажав на центральную кнопку. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечит надежную связь до 120 часов в режиме ожидания и до 4 часов в режиме непрерывных разговоров.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi C27 Blue




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
120
Страна производитель
Китай
Описание
Простой в использовании и надёжный аппарат с двумя SIM-картами,FM-радио, МР3-плеером и ярким фонариком, который можно моментально включить, нажав на центральную кнопку. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечит надежную связь до 120 часов в режиме ожидания и до 4 часов в режиме непрерывных разговоров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон Maxvi C27 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...