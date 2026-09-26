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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612814
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый

Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональными компьютерами. Мембранная конструкция клавиш гарантирует тихое и приятное нажатие, что особенно важно для комфорта во время длительных рабочих сессий. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и мгновенную реакцию в любой ситуации. Компактный 75% формат, включающий 86 клавиш, делает клавиатуру удобной для использования в ограниченном пространстве, при этом сохраняя все необходимые функции. ANSI раскладка клавиатуры удовлетворяет международным стандартам, обеспечивая удобство для множества пользователей. Клавиатура выполнена в изысканном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Для дополнительного функционала предусмотрена клавиша Fn, с помощью которой можно быстро получить доступ к различным мультимедийным и системным функциям. С весом всего 368 грамм и длиной кабеля 1.5 метра, клавиатура A4TECH легко переносится и подключается там, где это нужно. Это устройство станет надежным помощником в работе и развлечениях, предлагая все необходимые функции и удобство использования от проверенного бренда A4Tech.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FKS11 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональными компьютерами. Мембранная конструкция клавиш гарантирует тихое и приятное нажатие, что особенно важно для комфорта во время длительных рабочих сессий. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и мгновенную реакцию в любой ситуации. Компактный 75% формат, включающий 86 клавиш, делает клавиатуру удобной для использования в ограниченном пространстве, при этом сохраняя все необходимые функции. ANSI раскладка клавиатуры удовлетворяет международным стандартам, обеспечивая удобство для множества пользователей. Клавиатура выполнена в изысканном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Для дополнительного функционала предусмотрена клавиша Fn, с помощью которой можно быстро получить доступ к различным мультимедийным и системным функциям. С весом всего 368 грамм и длиной кабеля 1.5 метра, клавиатура A4TECH легко переносится и подключается там, где это нужно. Это устройство станет надежным помощником в работе и развлечениях, предлагая все необходимые функции и удобство использования от проверенного бренда A4Tech.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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