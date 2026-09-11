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Клавиатура Qumo Dominator 33338 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Qumo Dominator 33338

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Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 1
Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 2
Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 3
Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 4
Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 5
Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 1
  • Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 2
  • Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 3
  • Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 4
  • Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 5
  • Клавиатура Qumo Dominator 33338 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 150 руб.  2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654183
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Qumo Dominator 33338

Игровой набор клавиатура, мышь, коврик. Проводное подключение USB 2.0. Клавиатура: 104 клавиши + 8 мультимедиа, 19 клавиш AntiGhosting, радужная подсветка. Мышь: 7 кнопок, сенсор А704, разрешение 1200/1600/2400/3200 DPI, подсветка 4 цвета.

Отзывы о товаре Клавиатура Qumo Dominator 33338




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Клавиатура
Описание
Игровой набор клавиатура, мышь, коврик. Проводное подключение USB 2.0. Клавиатура: 104 клавиши + 8 мультимедиа, 19 клавиш AntiGhosting, радужная подсветка. Мышь: 7 кнопок, сенсор А704, разрешение 1200/1600/2400/3200 DPI, подсветка 4 цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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