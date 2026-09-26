Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C белый
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBX51C [1678112] функционирует без проводов на основе встроенного аккумулятора и обладает продуманной конструкцией компактных размеров. Данная модель обладает оформлением в зеленом цвете и 78 низкопрофильными клавишами. Ножничный механизм клавиш обеспечивает быстрый отклик с низким риском ошибочных нажатий и незначительным шумом. Подключение клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C осуществляется беспроводным способом посредством технологии Bluetooth или радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц. Нескользящие ножки на основании повышают устойчивость на поверхности. Клавиатура поддерживает два режима подключения - по беспроводной технологии Bluetooth и с помощью USB-ресивера 2,4 ГГц, и работает на удалении до 10 м, обеспечивая быструю передачу данных без задержек. Легко меняйте раскладку с одной операционной системы на другую. Подключайте до четырех устройств одновременно и мгновенно переключайтесь между ними. Заряжайте с помощью входящего в комплект кабеля USB Type-C. Для полной зарядки требуется около 2.5 часов. USB-ресивер легко хранить и носить с собой. Ультратонкая форма кейкапов обеспечивает быстрый и удобный набор текста. Клавиатура отлично экономит место на рабочем столе. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш.
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