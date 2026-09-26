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Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED

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Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 3
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 4
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 10
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 11
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 12
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 13
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 14
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 15
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 16
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 17
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 18
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 19
Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 10
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 11
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 12
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 13
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 14
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 15
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 16
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 17
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 18
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 19
  • Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612769
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.41

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED

Клавиатура+мышь A4Tech Bloody B1700 – стильный и функциональный комплект манипуляторов, созданный для поклонников компьютерных игр. В наборе поставляются клавиатура с полноразмерной раскладкой клавиш и многоцветной подсветкой символов, мышь на базе оптического светодиодного сенсора с 8 программируемыми кнопками и широким диапазоном настройки чувствительности от 1000 до 6000 dpi, а также коврик. Мембранный механизм клавиш гарантирует высокую точность и отзывчивость в играх. Подключение мыши и клавиатуры A4Tech Bloody B1700 к ПК выполняется с помощью проводного интерфейса USB.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Bloody B1700 черный USB LED




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура+мышь A4Tech Bloody B1700 – стильный и функциональный комплект манипуляторов, созданный для поклонников компьютерных игр. В наборе поставляются клавиатура с полноразмерной раскладкой клавиш и многоцветной подсветкой символов, мышь на базе оптического светодиодного сенсора с 8 программируемыми кнопками и широким диапазоном настройки чувствительности от 1000 до 6000 dpi, а также коврик. Мембранный механизм клавиш гарантирует высокую точность и отзывчивость в играх. Подключение мыши и клавиатуры A4Tech Bloody B1700 к ПК выполняется с помощью проводного интерфейса USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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