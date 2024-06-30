Top.Mail.Ru
Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Malice In Wonderland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538474480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Malice In Wonderland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Holiday, The Border, Talkin To One Of The Boys, Hearts Grown Cold, Fast Cars, Big Boy, Talkin About Love, Fallen Angel, Ship Of Dreams, Turning A Leaf
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка

Название альбома Malice in Wonderland можно перевести как Зло в стране чудес. Долгое время продюсером группы выступал Manny Charlton - постоянный гитарист Nazareth, однако новую пластинку продюсировал Джефф Бакстер из американской команды The Doobie Brothers. Его кандидатуру предложила звукозаписывающая компания, для участников группы это стало спорным решением. Тем не менее, альбом завоевал золотой статус в Канаде, а наивысшую позицию получил в норвежском чарте (девятая строка). Лимитированное издание на цветном красном виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти оставался на своем месте. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка

30.06.2024
Елена

Достоинства:
Malice In Wonderland - пластинка группы Nazareth 1980 года выпуска . Это ремастированое издание 2010 года на красивом красном виниле . Оформление полностью сохранено . Звук качественный .

Недостатки:
Не серьезные .

Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом Nazareth . Это очень разнообразный альбом с мелодичными и тяжелыми песнями .
Мне альбом понравился . Рекомендую всем . Цена в Котофото приемлемая .
29.12.2023
Олег

Достоинства:
Это ремастеринг 2010 года пластинки шотландской рок-группы Nazareth - Malice in Wonderland . Он приурочен к тридцатилетию выпуска и реализован на красном виниле ( все альбомы этой серии выпущены на виниле разной цветовой гаммы ) . Оформление сохранено оригинальное , звук отличный .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
11 студийный альбом несколько отличается по музыке от предыдущих творений Nazareth и очень разнообразен .
Хочу посоветовать к преобретению в Котофото по приятной цене .
10.06.2023
Михаил

Достоинства:
Ну что тут можно сказать, один из лучших альбомов Nazareth. Слушается на одном дыхании, качество достойное и пожалуй точно не хуже старого издания. Побольше бы таких переизданий старого доброго Рока!
30.04.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Очередное переиздание , значит Nazareth востребован .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший 8 февраля 1980 года. Альбом сильно отличается от предыдущих работ коллектива. Более мягкий, экспериментальный звук 1980-х, но в то же время и с несколькими драйвовыми вещами . Не лучший , не худший , просто другой после 70-х. Начинать слушать Nazareth , наверное лучше не с этого альбома . Купленный в Котофото Malice in Wonderland , является европейским переизданием 2019 года ремастирован в 2010 . Выпущен лейблом SALVO на красном виниле . Полиграфия повторяет оригинал . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538474480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Malice In Wonderland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Holiday, The Border, Talkin To One Of The Boys, Hearts Grown Cold, Fast Cars, Big Boy, Talkin About Love, Fallen Angel, Ship Of Dreams, Turning A Leaf
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Название альбома Malice in Wonderland можно перевести как Зло в стране чудес. Долгое время продюсером группы выступал Manny Charlton - постоянный гитарист Nazareth, однако новую пластинку продюсировал Джефф Бакстер из американской команды The Doobie Brothers. Его кандидатуру предложила звукозаписывающая компания, для участников группы это стало спорным решением. Тем не менее, альбом завоевал золотой статус в Канаде, а наивысшую позицию получил в норвежском чарте (девятая строка). Лимитированное издание на цветном красном виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти оставался на своем месте. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.06.2024
Елена

Достоинства:
Malice In Wonderland - пластинка группы Nazareth 1980 года выпуска . Это ремастированое издание 2010 года на красивом красном виниле . Оформление полностью сохранено . Звук качественный .

Недостатки:
Не серьезные .

Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом Nazareth . Это очень разнообразный альбом с мелодичными и тяжелыми песнями .
Мне альбом понравился . Рекомендую всем . Цена в Котофото приемлемая .
29.12.2023
Олег

Достоинства:
Это ремастеринг 2010 года пластинки шотландской рок-группы Nazareth - Malice in Wonderland . Он приурочен к тридцатилетию выпуска и реализован на красном виниле ( все альбомы этой серии выпущены на виниле разной цветовой гаммы ) . Оформление сохранено оригинальное , звук отличный .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
11 студийный альбом несколько отличается по музыке от предыдущих творений Nazareth и очень разнообразен .
Хочу посоветовать к преобретению в Котофото по приятной цене .
10.06.2023
Михаил

Достоинства:
Ну что тут можно сказать, один из лучших альбомов Nazareth. Слушается на одном дыхании, качество достойное и пожалуй точно не хуже старого издания. Побольше бы таких переизданий старого доброго Рока!
30.04.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Очередное переиздание , значит Nazareth востребован .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Одиннадцатый студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший 8 февраля 1980 года. Альбом сильно отличается от предыдущих работ коллектива. Более мягкий, экспериментальный звук 1980-х, но в то же время и с несколькими драйвовыми вещами . Не лучший , не худший , просто другой после 70-х. Начинать слушать Nazareth , наверное лучше не с этого альбома . Купленный в Котофото Malice in Wonderland , является европейским переизданием 2019 года ремастирован в 2010 . Выпущен лейблом SALVO на красном виниле . Полиграфия повторяет оригинал . Радует присутствие внутреннего конверта с фото группы .


Nazareth - Malice in Wonderland (Red) (4050538474480) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...