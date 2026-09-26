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Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT

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Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
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  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 3
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  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 5
  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 6
  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 7
  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 8
  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 9
  • Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605730
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
125

Описание товара Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT

Наушники Edifier — это стильное и функциональное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и удобства. Выполненные в элегантном черном цвете, эти беспроводные вкладыши идеально подойдут как для повседневного использования, так и для активного образа жизни. Благодаря встроенному микрофону, наушники Edifier обеспечивают удобство при совершении звонков, освобождая ваши руки для более важных дел. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, дизайн и конструктивные особенности наушников позволяют наслаждаться достаточно чистым и насыщенным звуком без лишних помех. Беспроводное подключение обеспечивает свободу движений, позволяя вам наслаждаться музыкой или разговорами без ограничений. Одним из существенных преимуществ данной модели является длительное время работы — 26 часов в сочетании с зарядным кейсом, что позволяет вам оставаться на связи и слушать любимые треки в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Эти наушники — отличный выбор для тех, кто ищет практичные и надежные беспроводные наушники от проверенного бренда как Edifier.

Отзывы о товаре Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Edifier — это стильное и функциональное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и удобства. Выполненные в элегантном черном цвете, эти беспроводные вкладыши идеально подойдут как для повседневного использования, так и для активного образа жизни. Благодаря встроенному микрофону, наушники Edifier обеспечивают удобство при совершении звонков, освобождая ваши руки для более важных дел. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, дизайн и конструктивные особенности наушников позволяют наслаждаться достаточно чистым и насыщенным звуком без лишних помех. Беспроводное подключение обеспечивает свободу движений, позволяя вам наслаждаться музыкой или разговорами без ограничений. Одним из существенных преимуществ данной модели является длительное время работы — 26 часов в сочетании с зарядным кейсом, что позволяет вам оставаться на связи и слушать любимые треки в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Эти наушники — отличный выбор для тех, кто ищет практичные и надежные беспроводные наушники от проверенного бренда как Edifier.
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Доставка
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