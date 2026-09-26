Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT
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Характеристики
Описание товара Наушники Edifier GM3 Plus черный вкладыши BT
Наушники Edifier — это стильное и функциональное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и удобства. Выполненные в элегантном черном цвете, эти беспроводные вкладыши идеально подойдут как для повседневного использования, так и для активного образа жизни. Благодаря встроенному микрофону, наушники Edifier обеспечивают удобство при совершении звонков, освобождая ваши руки для более важных дел. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, дизайн и конструктивные особенности наушников позволяют наслаждаться достаточно чистым и насыщенным звуком без лишних помех. Беспроводное подключение обеспечивает свободу движений, позволяя вам наслаждаться музыкой или разговорами без ограничений. Одним из существенных преимуществ данной модели является длительное время работы — 26 часов в сочетании с зарядным кейсом, что позволяет вам оставаться на связи и слушать любимые треки в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Эти наушники — отличный выбор для тех, кто ищет практичные и надежные беспроводные наушники от проверенного бренда как Edifier.
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