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Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A)

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Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A) - фото 1
Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A) - фото 1
  • Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599582
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A)

Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC — это устройство, способное как принимать данные, так и передавать их на большие расстояния. Данное оборудование используется для преобразования получаемого сигнала. Из сигнала 100Base-TX/1000BASE-T Gigabit Ethernet на выходе получается сигнал 100/1000Base-X. Также немаловажную роль играет наличие специального порта, в который можно подключить SFP-трансивер. Именно от того, каким трансивером будет оснащен данный медиаконвертер, будет зависеть максимальное расстояние, на которое будут передаваться данные. Данное устройство отличается высоким качеством исполнения, поскольку защищено прочным металлическим корпусом, позволяющим не беспокоиться о его сохранности. Помимо этого, медиаконвертер имеет на своей передней панели несколько индикаторов — они позволяют пользователям в режиме онлайн видеть, в каком состоянии находится оборудование.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC — это устройство, способное как принимать данные, так и передавать их на большие расстояния. Данное оборудование используется для преобразования получаемого сигнала. Из сигнала 100Base-TX/1000BASE-T Gigabit Ethernet на выходе получается сигнал 100/1000Base-X. Также немаловажную роль играет наличие специального порта, в который можно подключить SFP-трансивер. Именно от того, каким трансивером будет оснащен данный медиаконвертер, будет зависеть максимальное расстояние, на которое будут передаваться данные. Данное устройство отличается высоким качеством исполнения, поскольку защищено прочным металлическим корпусом, позволяющим не беспокоиться о его сохранности. Помимо этого, медиаконвертер имеет на своей передней панели несколько индикаторов — они позволяют пользователям в режиме онлайн видеть, в каком состоянии находится оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC/A2A (DMC-G01LC/C1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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