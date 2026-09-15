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Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка

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Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Green Is Beautiful
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Green Is Beautiful
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aint It Funky Now, A Day In The Life, The Windjammer, Ill Never Fall In Love Again, Dracula
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка

Альбом гитариста Гранта Грина, выпущенный в 1970 году. Этот альбом является одним из его наиболее известных и представляет собой важный вклад в жанр джаза, особенно в стиле соул-джаз.

Отзывы о товаре Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Green Is Beautiful
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aint It Funky Now, A Day In The Life, The Windjammer, Ill Never Fall In Love Again, Dracula
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом гитариста Гранта Грина, выпущенный в 1970 году. Этот альбом является одним из его наиболее известных и представляет собой важный вклад в жанр джаза, особенно в стиле соул-джаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - Green Is Beautiful (0602448595454) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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