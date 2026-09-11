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Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый

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Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Вакуумная функция
нет
  • Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596090
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, съемная насадка-венчик, мерный стакан 500 мл, измельчитель 500 мл, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.68

Описание товара Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый

Блендер SUPRA HBS-798 ? полезный прибор на кухне. Обладая мощностью 800 Вт, он легко справляется с измельчением, взбиванием, смешиванием продуктов. Такое устройство быстро и легко подготовит продукты для приготовления любимых блюд. Блендер работает в двух скоростных режимах, для переключения которых используются кнопки на корпусе. SUPRA HBS-798 содержит чашу-измельчитель объемом 500 мл, которая использует стальной острый нож для эффективного измельчения продуктов. В ней можно перерабатывать мясо, измельчать овощи, твердые продукты ? шоколад, орехи, колоть лед. При помощи насадки-ножки вы сможете готовить пюре, коктейли, супы-пюре, соусы. Венчик позволяет взбивать крема, готовить безе, тесто для бисквитов и блинов. Для более аккуратной работы с погружными частями прибор использует мерный стакан. Его высокие стенки не допускают разбрызгивания жидких продуктов.

Отзывы о товаре Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, съемная насадка-венчик, мерный стакан 500 мл, измельчитель 500 мл, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Блендер SUPRA HBS-798 ? полезный прибор на кухне. Обладая мощностью 800 Вт, он легко справляется с измельчением, взбиванием, смешиванием продуктов. Такое устройство быстро и легко подготовит продукты для приготовления любимых блюд. Блендер работает в двух скоростных режимах, для переключения которых используются кнопки на корпусе. SUPRA HBS-798 содержит чашу-измельчитель объемом 500 мл, которая использует стальной острый нож для эффективного измельчения продуктов. В ней можно перерабатывать мясо, измельчать овощи, твердые продукты ? шоколад, орехи, колоть лед. При помощи насадки-ножки вы сможете готовить пюре, коктейли, супы-пюре, соусы. Венчик позволяет взбивать крема, готовить безе, тесто для бисквитов и блинов. Для более аккуратной работы с погружными частями прибор использует мерный стакан. Его высокие стенки не допускают разбрызгивания жидких продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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