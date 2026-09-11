Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Supra HBS-798 800Вт черный/серебристый
Блендер SUPRA HBS-798 ? полезный прибор на кухне. Обладая мощностью 800 Вт, он легко справляется с измельчением, взбиванием, смешиванием продуктов. Такое устройство быстро и легко подготовит продукты для приготовления любимых блюд. Блендер работает в двух скоростных режимах, для переключения которых используются кнопки на корпусе. SUPRA HBS-798 содержит чашу-измельчитель объемом 500 мл, которая использует стальной острый нож для эффективного измельчения продуктов. В ней можно перерабатывать мясо, измельчать овощи, твердые продукты ? шоколад, орехи, колоть лед. При помощи насадки-ножки вы сможете готовить пюре, коктейли, супы-пюре, соусы. Венчик позволяет взбивать крема, готовить безе, тесто для бисквитов и блинов. Для более аккуратной работы с погружными частями прибор использует мерный стакан. Его высокие стенки не допускают разбрызгивания жидких продуктов.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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