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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595839
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x26x51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная

Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.32.6CB/G оснащена двумя конфорками. Панель выполнена из закаленного стекла черного цвета. Две стандартные конфорки мощностью 1700 Вт и 2600 Вт. с высококачественными итальянскими горелками «Sabaf». Чугунные решетки способны удерживать посуду разного размера и устойчивы к деформации. Из особенностей модели MAUNFELD EGHG.32.6CB/G отмечаются поворотные переключатели с функцией автоматического электроподжига и система газ-контроля. Предусмотренные в комплекте дополнительные жиклеры Sourdillion позволяют подключать варочную поверхность к баллонному газу.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.6CB/G черная




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
26x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x26x51.5 см
Развернуть
Страна производитель
Турция
Описание
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.32.6CB/G оснащена двумя конфорками. Панель выполнена из закаленного стекла черного цвета. Две стандартные конфорки мощностью 1700 Вт и 2600 Вт. с высококачественными итальянскими горелками «Sabaf». Чугунные решетки способны удерживать посуду разного размера и устойчивы к деформации. Из особенностей модели MAUNFELD EGHG.32.6CB/G отмечаются поворотные переключатели с функцией автоматического электроподжига и система газ-контроля. Предусмотренные в комплекте дополнительные жиклеры Sourdillion позволяют подключать варочную поверхность к баллонному газу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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