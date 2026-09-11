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Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva

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Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 1
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 2
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 3
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 4
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 5
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 6
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 7
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 8
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 9
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
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  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 2
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 3
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 4
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 5
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 6
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 7
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 8
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 9
  • Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588946
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Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
500

Описание товара Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva

Конструктор Lego Модель Speed Champions McLaren Elva 76902 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Этот набор для сборки McLaren Elva LEGO Speed Champions (76902) дает детям и любителям автомобилей возможность собрать, изучить и добавить в коллекцию один из самых эксклюзивных суперкаров в мире. Эта изумительная, как ни взгляни, детальная копия сулит захватывающую сборку и идеально подходит для демонстрации или супераэродинамических гонок!

Отзывы о товаре Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Описание
Конструктор Lego Модель Speed Champions McLaren Elva 76902 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Этот набор для сборки McLaren Elva LEGO Speed Champions (76902) дает детям и любителям автомобилей возможность собрать, изучить и добавить в коллекцию один из самых эксклюзивных суперкаров в мире. Эта изумительная, как ни взгляни, детальная копия сулит захватывающую сборку и идеально подходит для демонстрации или супераэродинамических гонок!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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