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Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B

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Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 1
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 2
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 3
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 4
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 5
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 6
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 7
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 8
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 9
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 10
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 11
Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 1
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 2
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 3
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 4
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 5
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 6
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 7
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 8
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 9
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 10
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 11
  • Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586446
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Характеристики

Бренд
DARINA
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
59x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
6.2x52x59 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х52х6
Вес, кг.
9.8

Описание товара Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B

Индукционная стеклокерамическая варочная панель в новом дизайне, привнесет комфорт в повседневный быт и создаст эстетическую гармонию современного кухонного интерьера. Благодаря индукционному типу нагрева вы можете моментально нагревать посуду и легко регулировать её мощность. Такие конфорки с лёгкостью распознают размер посуды и нагревают только её, остальная поверхность конфорки остаётся холодной и безопасной. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Darina PL EI313 B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DARINA
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
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Размер ниши для встраивания
59x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
6.2x52x59 см
Страна производитель
Россия
Описание
Индукционная стеклокерамическая варочная панель в новом дизайне, привнесет комфорт в повседневный быт и создаст эстетическую гармонию современного кухонного интерьера. Благодаря индукционному типу нагрева вы можете моментально нагревать посуду и легко регулировать её мощность. Такие конфорки с лёгкостью распознают размер посуды и нагревают только её, остальная поверхность конфорки остаётся холодной и безопасной. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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