Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B
Описание товара Варочная поверхность индукционная Darina 5P EI 313 B Индукционная варочная панель DARINA 5Р ЕI313 В поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Стеклокерамическая поверхность оснащена четырьмя электрическими конфорками различной мощности. Благодаря индукционному типу нагрева вы можете моментально нагревать посуду и легко регулировать мощность. Индукционная конфорка с лёгкостью распознаёт размер посуды и нагревает только её, остальная поверхность конфорки остаётся холодной и безопасной. В данной модели предусмотрен электронный таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки. Панель оснащена индикатором остаточного тепла, который позволяет некоторое время использовать конфорку после ее отключения. Кроме того, индикация остаточного тепла – одна из функций безопасности Вас и Ваших детей. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Достоинства:
Комментарий:
Отличная плита по этой цене
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая панель, срок гарантии большой, сравнить не с чем по звуку, но работает тише чем вытяжка)) нагревает быстро импульсами. Готовлю на 3 (скорости)) выше не нужно считаю, хотя там до 9 по моему скоростей))
Достоинства:
Комментарий:
Доставили домой. Выглядит хорошо. Раньше пользовалась газовой плитой, поэтому были некоторые сложности в освоении. Но это дело привычки. При использовании гудит, что тоже было не привычно. Девять режимов работы. При выборе малых режимов нагрева панель не регулирует мощность нагрева, а только длительность (несколько секунд греет, затем на несколько секунд отключатся), о чем я не знала. Может это особенность всех индукционных панелей, а может только этой. Вроде есть таймер выключения, но с этим я ещё не разбиралась
Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B
Достоинства:
Комментарий:
Отличная плита по этой цене
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая панель, срок гарантии большой, сравнить не с чем по звуку, но работает тише чем вытяжка)) нагревает быстро импульсами. Готовлю на 3 (скорости)) выше не нужно считаю, хотя там до 9 по моему скоростей))
Достоинства:
Комментарий:
Доставили домой. Выглядит хорошо. Раньше пользовалась газовой плитой, поэтому были некоторые сложности в освоении. Но это дело привычки. При использовании гудит, что тоже было не привычно. Девять режимов работы. При выборе малых режимов нагрева панель не регулирует мощность нагрева, а только длительность (несколько секунд греет, затем на несколько секунд отключатся), о чем я не знала. Может это особенность всех индукционных панелей, а может только этой. Вроде есть таймер выключения, но с этим я ещё не разбиралась