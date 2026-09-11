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Триммер Deerma DEM-TM01W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Deerma DEM-TM01W

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Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 3
Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 4
Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 5
Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 6
Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 1
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 2
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 3
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 4
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 5
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 6
  • Триммер Deerma DEM-TM01W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586435
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Размеры в упаковке, см
30х30х17
Вес, г.
200

Описание товара Триммер Deerma DEM-TM01W

Мультифункциональный электрический триммер для волос Deerma. Двусторонняя конструкция лезвий позволяет тщательно удалять нежелательные волосы без повреждения кожи. Для комфортного бритья разных участков тела требуются разные насадки. Электрический многофункциональный триммер Deerma оснащен двумя насадками: для бровей и для стрижки волос. Они легко разбираются и заменяются, обеспечивая необходимый функционал для гладкого бритья и качественной стрижки. Двусторонний триммер для бровей: длинные и короткие лезвия для создания уникальной формы Ваших бровей. Легкое создание необходимой формы бровей. Триммер для бровей разработан с двусторонним лезвием. С помощью длинного лезвия вы можете очертить форму, а с помощью короткого - подстричь более мелкие волоски. Триммер для бритья длинных волос. Конструкция лезвия позволяет защитному устройству плотно прилегать к коже, удаляя волосы с корнем, не соприкасаясь с кожей, что делает его удобным во время бритья. Конструкция узкого лезвия 20 мм, многофункциональное использование. Всего предусмотрено две специальные насадки на выбор, которые Вы можете использовать для удаления волос. Установите ограничитель на крышку лезвия. Отрегулируйте длину, а затем расчешите волосы. R-образное лезвие сконструировано таким образом, чтобы изолировать нежную кожу. Расческа-гребень имеет округлую форму, что позволяет сделать процесс бритья быстрым и безопасным. Бритье с помощью триммера не травмирует кожу и удаляет волосы более тщательно, чем механическая бритва. Корпус триммера легко держать в руке. Направление устройства легко регулировать в процессе бритья. Небольшой вес и легкость позволяет брать его с собой в путешествия и переносить в косметичке. Корпус устройства обладает уровнем водонепроницаемости IPX7. Его можно мыть под водой. Вы можете удалять волосы на теле даже во время принятия ванны для более качественного бритья.

Отзывы о товаре Триммер Deerma DEM-TM01W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Описание
Мультифункциональный электрический триммер для волос Deerma. Двусторонняя конструкция лезвий позволяет тщательно удалять нежелательные волосы без повреждения кожи. Для комфортного бритья разных участков тела требуются разные насадки. Электрический многофункциональный триммер Deerma оснащен двумя насадками: для бровей и для стрижки волос. Они легко разбираются и заменяются, обеспечивая необходимый функционал для гладкого бритья и качественной стрижки. Двусторонний триммер для бровей: длинные и короткие лезвия для создания уникальной формы Ваших бровей. Легкое создание необходимой формы бровей. Триммер для бровей разработан с двусторонним лезвием. С помощью длинного лезвия вы можете очертить форму, а с помощью короткого - подстричь более мелкие волоски. Триммер для бритья длинных волос. Конструкция лезвия позволяет защитному устройству плотно прилегать к коже, удаляя волосы с корнем, не соприкасаясь с кожей, что делает его удобным во время бритья. Конструкция узкого лезвия 20 мм, многофункциональное использование. Всего предусмотрено две специальные насадки на выбор, которые Вы можете использовать для удаления волос. Установите ограничитель на крышку лезвия. Отрегулируйте длину, а затем расчешите волосы. R-образное лезвие сконструировано таким образом, чтобы изолировать нежную кожу. Расческа-гребень имеет округлую форму, что позволяет сделать процесс бритья быстрым и безопасным. Бритье с помощью триммера не травмирует кожу и удаляет волосы более тщательно, чем механическая бритва. Корпус триммера легко держать в руке. Направление устройства легко регулировать в процессе бритья. Небольшой вес и легкость позволяет брать его с собой в путешествия и переносить в косметичке. Корпус устройства обладает уровнем водонепроницаемости IPX7. Его можно мыть под водой. Вы можете удалять волосы на теле даже во время принятия ванны для более качественного бритья.
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