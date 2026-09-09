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Триммер Panasonic ER-GN30-K520 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Panasonic ER-GN30-K520

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Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 1
Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 2
Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 3
Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 4
Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
документация, защитная крышка, щетка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Питание
от батареек
  • Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 1
  • Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 2
  • Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 3
  • Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 4
  • Триммер Panasonic ER-GN30-K520 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199723
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
документация, защитная крышка, щетка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Питание
от батареек
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
200

Описание товара Триммер Panasonic ER-GN30-K520

Триммер для стрижки в носу и ушах. Легкий и компактный корпус со вставками из эластомера удобно держать. Заточка лезвий по двум краям значительно облегчает процесс состригания волосков. Состригает волоски длиной от 1 мм. Подходит для коррекции формы бровей и бороды. Триммер Panasonic ER-GN30 работает от батареек типа АА. Расположенные на корпусе прорезиненные вставки обеспечивают удобный захват и не допускают проскальзывания в ладони. Прибор служит для удаления волосков в носу и ушах. Триммер Panasonic ER-GN30 отличают компактные размеры и небольшой вес, что позволяет взять его с собой в поездку или командировку. Лезвия из нержавеющей стали устойчивы к преждевременному затуплению. Для устранения загрязнений достаточно промыть насадку под водой. Защитный колпачок способствует бережной и безопасной транспортировке модели.

Отзывы о товаре Триммер Panasonic ER-GN30-K520




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
документация, защитная крышка, щетка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Питание
от батареек
Описание
Триммер для стрижки в носу и ушах. Легкий и компактный корпус со вставками из эластомера удобно держать. Заточка лезвий по двум краям значительно облегчает процесс состригания волосков. Состригает волоски длиной от 1 мм. Подходит для коррекции формы бровей и бороды. Триммер Panasonic ER-GN30 работает от батареек типа АА. Расположенные на корпусе прорезиненные вставки обеспечивают удобный захват и не допускают проскальзывания в ладони. Прибор служит для удаления волосков в носу и ушах. Триммер Panasonic ER-GN30 отличают компактные размеры и небольшой вес, что позволяет взять его с собой в поездку или командировку. Лезвия из нержавеющей стали устойчивы к преждевременному затуплению. Для устранения загрязнений достаточно промыть насадку под водой. Защитный колпачок способствует бережной и безопасной транспортировке модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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