Триммер Panasonic ER-GN30-K520

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Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
документация, защитная крышка, щетка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Питание
от батареек
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199723
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Триммер для стрижки в носу и ушах. Легкий и компактный корпус со вставками из эластомера удобно держать. Заточка лезвий по двум краям значительно облегчает процесс состригания волосков. Состригает волоски длиной от 1 мм. Подходит для коррекции формы бровей и бороды. Триммер Panasonic ER-GN30 работает от батареек типа АА. Расположенные на корпусе прорезиненные вставки обеспечивают удобный захват и не допускают проскальзывания в ладони. Прибор служит для удаления волосков в носу и ушах. Триммер Panasonic ER-GN30 отличают компактные размеры и небольшой вес, что позволяет взять его с собой в поездку или командировку. Лезвия из нержавеющей стали устойчивы к преждевременному затуплению. Для устранения загрязнений достаточно промыть насадку под водой. Защитный колпачок способствует бережной и безопасной транспортировке модели.
Триммер для стрижки в носу и ушах. Легкий и компактный корпус со вставками из эластомера удобно держать. Заточка лезвий по двум краям значительно облегчает процесс состригания волосков. Состригает волоски длиной от 1 мм. Подходит для коррекции формы бровей и бороды. Триммер Panasonic ER-GN30 работает от батареек типа АА. Расположенные на корпусе прорезиненные вставки обеспечивают удобный захват и не допускают проскальзывания в ладони. Прибор служит для удаления волосков в носу и ушах. Триммер Panasonic ER-GN30 отличают компактные размеры и небольшой вес, что позволяет взять его с собой в поездку или командировку. Лезвия из нержавеющей стали устойчивы к преждевременному затуплению. Для устранения загрязнений достаточно промыть насадку под водой. Защитный колпачок способствует бережной и безопасной транспортировке модели.
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