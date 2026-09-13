Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707440
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
360
Описание товара Триммер Philips Oneblade Pro QP6542/15
Триммер Philips QP6542/15 - это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за собой. Триммер оснащен двумя насадками, что позволяет регулировать длину стрижки от 0,1 до 10 мм. Это обеспечивает гибкость в использовании и позволяет создавать разнообразные образы.
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Триммер Philips QP6542/15 - это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за собой. Триммер оснащен двумя насадками, что позволяет регулировать длину стрижки от 0,1 до 10 мм. Это обеспечивает гибкость в использовании и позволяет создавать разнообразные образы.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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