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Panasonic Триммер ER-GB42-K451 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Panasonic Триммер ER-GB42-K451

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Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 1
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 2
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 3
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 4
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 5
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 6
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 7
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 8
Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, насадка гребень, подставка для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50 мин
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 1
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 2
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 3
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 4
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 5
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 6
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 7
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 8
  • Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Panasonic Триммер ER-GB42-K451
4 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, насадка гребень, подставка для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50 мин
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
640

Описание товара Panasonic Триммер ER-GB42-K451

Триммер Panasonic ER-GB42-K451 имеет 19 установок длины для точной настройки подравнивания контуров и стрижки волос. Прорезиненные вставки на корпусе делают комфортным удержание прибора. Аккумулятор обеспечивает до 50 минут автономной работы триммера.

Отзывы о товаре Panasonic Триммер ER-GB42-K451




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, документация, насадка гребень, подставка для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
50 мин
Описание
Триммер Panasonic ER-GB42-K451 имеет 19 установок длины для точной настройки подравнивания контуров и стрижки волос. Прорезиненные вставки на корпусе делают комфортным удержание прибора. Аккумулятор обеспечивает до 50 минут автономной работы триммера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Panasonic Триммер ER-GB42-K451 - купить по цене 4010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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