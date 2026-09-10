Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000

Триммер для носа и ушей Philips Series 3000 NT3650/16 - компактный батареечный триммер для безопасного ухода за волосами в носу, ушах и на бровях. Он сочетает защищённую режущую систему и двусторонний режущий блок для аккуратного срезания волос без рывков.

Для каких зон и сценариев

Устройство подходит для быстрой корректировки нежелательных волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей при помощи комплектных насадок. Форм-фактор и малый вес делают триммер удобным в поездках и как "дежурный" прибор для регулярного ухода.

Ключевые особенности

Триммер работает от одной батарейки AA (обычно входит в комплект), поддерживает сухое и влажное использование и полностью промывается под водой. В комплект входят две насадки-гребни для бровей (примерно 3 и 5 мм), дорожный чехол и защитный колпачок на рабочую головку.