Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT3650/16 Series 3000
Триммер для носа и ушей Philips Series 3000 NT3650/16 - компактный батареечный триммер для безопасного ухода за волосами в носу, ушах и на бровях. Он сочетает защищённую режущую систему и двусторонний режущий блок для аккуратного срезания волос без рывков.
Для каких зон и сценариев
Устройство подходит для быстрой корректировки нежелательных волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей при помощи комплектных насадок. Форм-фактор и малый вес делают триммер удобным в поездках и как "дежурный" прибор для регулярного ухода.
Ключевые особенности
Триммер работает от одной батарейки AA (обычно входит в комплект), поддерживает сухое и влажное использование и полностью промывается под водой. В комплект входят две насадки-гребни для бровей (примерно 3 и 5 мм), дорожный чехол и защитный колпачок на рабочую головку.
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Триммер для носа и ушей Philips Series 3000 NT3650/16 - компактный батареечный триммер для безопасного ухода за волосами в носу, ушах и на бровях. Он сочетает защищённую режущую систему и двусторонний режущий блок для аккуратного срезания волос без рывков.
Для каких зон и сценариев
Устройство подходит для быстрой корректировки нежелательных волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей при помощи комплектных насадок. Форм-фактор и малый вес делают триммер удобным в поездках и как "дежурный" прибор для регулярного ухода.
Ключевые особенности
Триммер работает от одной батарейки AA (обычно входит в комплект), поддерживает сухое и влажное использование и полностью промывается под водой. В комплект входят две насадки-гребни для бровей (примерно 3 и 5 мм), дорожный чехол и защитный колпачок на рабочую головку.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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