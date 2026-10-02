Триммер для бороды Remington MB 350LC
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Триммер для бороды Remington MB 350LC
Литиевая батарея обеспечивает до 60 минут работы, поэтому вам не нужно торопиться, создавая идеальный образ. Это также делает триммер идеальным для путешествий или когда вы находитесь в пути, давая вам достаточно времени, чтобы получить желаемый вид, прежде чем потребуется подзарядка. Усовершенствованные лезвия с керамическим покрытием обеспечивают высокую профессиональную режущую способность, а регулируемая гребенка обеспечивает 9 длин стрижки при 11 вариантах с гребнями или без (от 0,44 до 18 мм). Таким образом, независимо от стиля и длины бороды, вы сможете подстричь ее с точностью и уверенностью, получая нужные результаты каждый раз. Шаблон для бороды DGEStyler идеально подходит для стайлинга, формируя и обрамляя бороду, в то время как откидной триммер помогает создать контуры и детали. Простой в использовании, удобный для хранения и всегда готов к работе!
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Отзывы о товаре Триммер для бороды Remington MB 350LC