Триммер Philips OneBlade QP2724/10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
бритвенный станок, 3 гребня для щетины(1/3/5 мм), кабель USB, защитный колпачок, документация, упаковка
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
автономное
Время автономной работы
45 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
бритвенный станок, 3 гребня для щетины(1/3/5 мм), кабель USB, защитный колпачок, документация, упаковка
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Насадки
3
Питание
автономное
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин.
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Триммер Philips OneBlade QP2724/10
Philips OneBlade QP2724/10— это революционный гибридный стайлер, который позволяет подравнивать, брить и создавать четкие линии и края на волосах любой длины.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
бритвенный станок, 3 гребня для щетины(1/3/5 мм), кабель USB, защитный колпачок, документация, упаковка
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Насадки
3
Питание
автономное
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин.
Philips OneBlade QP2724/10— это революционный гибридный стайлер, который позволяет подравнивать, брить и создавать четкие линии и края на волосах любой длины.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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