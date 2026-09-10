Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Триммер Panasonic ER-GD61-K520 черный/серебристый
Конструкция этого триммера напоминает опасную бритву, и поэтому его очень удобно держать и использовать в любом положении. i-Shape дизайн позволяет держать триммер под разными углами, обеспечивая доступ к труднодоступным участкам для всестороннего ухода за бородой. С помощью комбинированной насадки вы можете подстричь свою бороду под заданную длину. Длину можно настроить с помощью 20-позиционного регулятора, выбрав значение от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм. Ультратонкое лезвие триммера обеспечивает гладкое бритье, срезая волосы на расстоянии не более 0,1 мм от кожи. Оно также позволяет вам создавать четкие и резкие линии и края для придания формы вашей бороде. Конструкция с фиксированным лезвием имеет закругленные края, что позволяет свести к минимуму контакты с кожей, а значит, и снизить раздражение.В комплект входит насадка шириной 10 мм, с помощью которой вы можете довести свой стиль до идеала. Особенно полезно при оформлении бородки «империал» или усов — то есть мест, где очень легко совершить ошибку во время бритья.
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