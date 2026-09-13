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Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000

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Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 1
Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 2
Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 3
Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 4
Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
  • Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 1
  • Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 2
  • Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 3
  • Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 4
  • Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716632
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000

для бороды и усов/для бровей/для носа и ушей, длина стрижки: 3–5 мм, питание от батареек, влажная чистка, не требует смазки

Отзывы о товаре Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
для бороды и усов/для бровей/для носа и ушей, длина стрижки: 3–5 мм, питание от батареек, влажная чистка, не требует смазки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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