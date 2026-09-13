Триммер для бороды Braun BT5520 черный
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Характеристики
Описание товара Триммер для бороды Braun BT5520 черный
Триммер Braun — это надежное устройство для ухода за прической, бородой и усами. Современный дизайн в элегантном черном цвете делает его стильным дополнением для любого мужчины. Этот триммер оснащен высококачественными лезвиями из нержавеющей стали, обеспечивая долговечность и точность в каждой стрижке. С максимальной длиной стрижки до 20 мм и минимальной длиной всего 0.5 мм, триммер Braun предлагает широкий диапазон для настройки, чтобы вы могли легко достичь желаемой длины и стиля. Это делает его универсальным инструментом для создания различных вариантов причесок и ухода за лицом. Хотя в предоставленных характеристиках не указаны тип элементов питания и длина провода, продукция Braun обычно известна своей удобностью в использовании и продуманностью в каждой детали. Триммеры Braun, как правило, оснащены мощными аккумуляторами или шнуром достаточной длины для комфортной эксплуатации. Триммер Braun — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и современный стиль в одно время.
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