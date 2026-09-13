Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
серый
Комплектация
щеточка для чистки,триммер,база для зарядки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
21
Время автономной работы
100 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716861
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гребень 3-11мм, гребень 13-21 мм, для чувствительной кожи.
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
100 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
500
Описание товара Триммер Braun AIO3500 серый (насадок в компл:3шт)
Триммер Braun — это надежное устройство для создания идеальной прически, ухода за бородой и усами. Изготовленный из высококачественных материалов, этот триммер обеспечивает долговечность и эффективность в использовании. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют чистый и точный срез, что позволяет легко создавать стильные образы.
Триммер предлагает широкий диапазон длины стрижки от минимальных 0.5 мм до максимальных 21 мм, что позволяет экспериментировать с различными стилями и поддерживать аккуратный внешний вид. Удобный и эргономичный дизайн устройства в сером цвете делает его не только функциональным, но и стильным дополнением в вашем арсенале инструментов для ухода.
Работает триммер на встроенном аккумуляторе, что обеспечивает мобильность и комфорт в эксплуатации без необходимости постоянно менять батарейки. Это идеальный выбор для заботящихся о своей внешности людей, ценящих качество и удобство современных технологий от Braun.
гребень 3-11мм, гребень 13-21 мм, для чувствительной кожи.
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
100 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Braun — это надежное устройство для создания идеальной прически, ухода за бородой и усами. Изготовленный из высококачественных материалов, этот триммер обеспечивает долговечность и эффективность в использовании. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют чистый и точный срез, что позволяет легко создавать стильные образы.
Триммер предлагает широкий диапазон длины стрижки от минимальных 0.5 мм до максимальных 21 мм, что позволяет экспериментировать с различными стилями и поддерживать аккуратный внешний вид. Удобный и эргономичный дизайн устройства в сером цвете делает его не только функциональным, но и стильным дополнением в вашем арсенале инструментов для ухода.
Работает триммер на встроенном аккумуляторе, что обеспечивает мобильность и комфорт в эксплуатации без необходимости постоянно менять батарейки. Это идеальный выбор для заботящихся о своей внешности людей, ценящих качество и удобство современных технологий от Braun.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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