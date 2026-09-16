Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3747/13 Series 3000 "9 в 1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Комплектация
чехол, щетка для чистки насадок
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%3 850 руб. 6 750 руб.
В наличии
Код товара: 716628
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 850 руб. -43%
6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Комплектация
чехол, щетка для чистки насадок
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
16
Насадки
нож для стрижки, триммер для ушей и носауниверсальный гребень / 3 – 7 мм /
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
400
Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3747/13 Series 3000 "9 в 1"
Триммер PHILIPS MG3747/13 поможет поддерживать аккуратный внешний вид между визитами к мастеру или же полностью перейти на домашний уход в своем привычном ритме – без посещения парикмахера или барбера. Триммер незаменим для филигранной работы над стилем: узкая режущая головка даёт полный контроль над линиями, позволяет аккуратно оформлять контуры стрижки, бороду и зону шеи без риска срезать лишнее. Модель работает от аккумулятора, не ограничивает движения перед зеркалом и подходит для поездок. 70 минут работы от батареи позволяет спокойно закончить уход за собой и не переживать, что прибор неожиданно отключится.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Комплектация
чехол, щетка для чистки насадок
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Максимальная длина стрижки
16
Насадки
нож для стрижки, триммер для ушей и носауниверсальный гребень / 3 – 7 мм /
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Триммер PHILIPS MG3747/13 поможет поддерживать аккуратный внешний вид между визитами к мастеру или же полностью перейти на домашний уход в своем привычном ритме – без посещения парикмахера или барбера. Триммер незаменим для филигранной работы над стилем: узкая режущая головка даёт полный контроль над линиями, позволяет аккуратно оформлять контуры стрижки, бороду и зону шеи без риска срезать лишнее. Модель работает от аккумулятора, не ограничивает движения перед зеркалом и подходит для поездок. 70 минут работы от батареи позволяет спокойно закончить уход за собой и не переживать, что прибор неожиданно отключится.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3747/13 Series 3000 "9 в 1" - по цене 3850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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