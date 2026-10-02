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Триммер Vitek VT-2550 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Vitek VT-2550

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Триммер Vitek VT-2550 - фото 1
Триммер Vitek VT-2550 - фото 2
Триммер Vitek VT-2550 - фото 3
Триммер Vitek VT-2550 - фото 4
Триммер Vitek VT-2550 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Vitek VT-2550 - фото 1
  • Триммер Vitek VT-2550 - фото 2
  • Триммер Vitek VT-2550 - фото 3
  • Триммер Vitek VT-2550 - фото 4
  • Триммер Vitek VT-2550 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Триммер Vitek VT-2550
2 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, кг.
1

Описание товара Триммер Vitek VT-2550

Триммер VITEK VT-2550 BL снабжен 5 насадками, возможна влажная очистка или с помощью специальной щеточки. Прибор работает от аккумуляторной батареи в течение 35 минут или неограниченное время от сети. В вашем распоряжении 11 уровней длины волосков, регулируемых сменой насадок или лезвиями.

Отзывы о товаре Триммер Vitek VT-2550




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер VITEK VT-2550 BL снабжен 5 насадками, возможна влажная очистка или с помощью специальной щеточки. Прибор работает от аккумуляторной батареи в течение 35 минут или неограниченное время от сети. В вашем распоряжении 11 уровней длины волосков, регулируемых сменой насадок или лезвиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Vitek VT-2550 – стоимость товара 2810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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