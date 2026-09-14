Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер Philips BT3665/15 темно-серый (насадок в компл:2шт)
Триммеры Philips представляют собой надежные и функциональные устройства для ухода за бородой и усами. Эта модель выполнена в элегантном сером цвете и оснащена лезвиями из нержавеющей стали, которые обеспечивают точный и аккуратный срез. Максимальная длина стрижки достигает 20 мм, что позволяет создавать разнообразные стили и образы. Минимальная длина стрижки составляет всего 0.5 мм, что идеально подходит для тщательного и ровного подравнивания. Благодаря аккумуляторному типу питания, триммер обеспечивает мобильность и удобство использования без необходимости подключения к сети. Это позволяет использовать устройство в самых разных условиях. Важно отметить, что информация о длине провода в этой модели отсутствует, что подчеркивает её автономный характер. Триммер Philips идеально подходит для ежедневного использования и ухода за внешностью мужчин, стремящихся поддерживать свои усы и бороду в идеальном состоянии. Philips, как всегда, гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции, что делает этот триммер отличным выбором для современных мужчин.
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