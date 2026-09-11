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Триммер для носа Kitfort КТ-3105 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для носа Kitfort КТ-3105

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Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 1
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 2
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 3
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 4
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 5
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 6
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 7
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 8
Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 1
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 2
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 3
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 4
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 5
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 6
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 7
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 8
  • Триммер для носа Kitfort КТ-3105 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513034
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
300

Описание товара Триммер для носа Kitfort КТ-3105

Портативное устройство для быстрой и безболезненной стрижки волос в носу и ушах! Он очень прост в использовании – управление осуществляется единственной кнопкой на корпусе. В комплекте к триммеру, помимо шнура для зарядки, идёт щётка для чистки лезвий после использования. С помощью данного аксессуара вы можете легко ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

Отзывы о товаре Триммер для носа Kitfort КТ-3105




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Триммер
Описание
Портативное устройство для быстрой и безболезненной стрижки волос в носу и ушах! Он очень прост в использовании – управление осуществляется единственной кнопкой на корпусе. В комплекте к триммеру, помимо шнура для зарядки, идёт щётка для чистки лезвий после использования. С помощью данного аксессуара вы можете легко ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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