Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт)
Триммер VITEK — это универсальный и надежный инструмент для ухода за вашей внешностью. Он выполнен в элегантном черном цвете и предназначен для подравнивания бороды, усов, а также ухода за волосами в носу и ушах. Благодаря лезвиям из нержавеющей стали устройство обеспечивает точное и безопасное стрижку, гарантируя длительный срок службы. Этот триммер оснащен аккумулятором, который обеспечивает мобильность и удобство использования без привязки к электросети. Длина стрижки регулируется в диапазоне от 0.4 мм до 13 мм, что позволяет добиться желаемой формы и длины волос. Несмотря на то, что длина провода не указана, триммер VITEK спроектирован для удобства в использовании, предоставляя свободу и гибкость при стрижке. Созданный с учетом всех потребностей современного пользователя, этот триммер станет надежным помощником в повседневном уходе за собой.
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