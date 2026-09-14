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Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт)

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Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 1
Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 2
Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 3
Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 4
Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 5
Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 6
Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, аксессуары, масло, щетка для чистки машинки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.4 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
45 мин.
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 1
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 2
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 3
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 4
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 5
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 6
  • Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732821
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Триммер
Назначение
для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, аксессуары, масло, щетка для чистки машинки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.4 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
318

Описание товара Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт)

Триммер VITEK — это универсальный и надежный инструмент для ухода за вашей внешностью. Он выполнен в элегантном черном цвете и предназначен для подравнивания бороды, усов, а также ухода за волосами в носу и ушах. Благодаря лезвиям из нержавеющей стали устройство обеспечивает точное и безопасное стрижку, гарантируя длительный срок службы. Этот триммер оснащен аккумулятором, который обеспечивает мобильность и удобство использования без привязки к электросети. Длина стрижки регулируется в диапазоне от 0.4 мм до 13 мм, что позволяет добиться желаемой формы и длины волос. Несмотря на то, что длина провода не указана, триммер VITEK спроектирован для удобства в использовании, предоставляя свободу и гибкость при стрижке. Созданный с учетом всех потребностей современного пользователя, этот триммер станет надежным помощником в повседневном уходе за собой.

Отзывы о товаре Триммер Vitek Euphoria VT-2548 черный (насадок в компл:5шт)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Триммер
Назначение
для бороды и усов, для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
триммер, аксессуары, масло, щетка для чистки машинки, документация, упаковка
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.4 мм
Максимальная длина стрижки
12
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
45 мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер VITEK — это универсальный и надежный инструмент для ухода за вашей внешностью. Он выполнен в элегантном черном цвете и предназначен для подравнивания бороды, усов, а также ухода за волосами в носу и ушах. Благодаря лезвиям из нержавеющей стали устройство обеспечивает точное и безопасное стрижку, гарантируя длительный срок службы. Этот триммер оснащен аккумулятором, который обеспечивает мобильность и удобство использования без привязки к электросети. Длина стрижки регулируется в диапазоне от 0.4 мм до 13 мм, что позволяет добиться желаемой формы и длины волос. Несмотря на то, что длина провода не указана, триммер VITEK спроектирован для удобства в использовании, предоставляя свободу и гибкость при стрижке. Созданный с учетом всех потребностей современного пользователя, этот триммер станет надежным помощником в повседневном уходе за собой.
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