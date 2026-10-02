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Триммер Remington MPT1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Remington MPT1000

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
нож для стрижки, универсальный гребень, документация, триммер
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
25,5 мм
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от батареек
  • Триммер Remington MPT1000 - фото 1
  • Триммер Remington MPT1000 - фото 2
  • Триммер Remington MPT1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Триммер Remington MPT1000
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Remington
Тип товара
Триммер
Комплектация
нож для стрижки, универсальный гребень, документация, триммер
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
25,5 мм
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Максимальная длина стрижки
5
Насадки
нож для стрижки, гребень
Питание
от батареек
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
220

Описание товара Триммер Remington MPT1000

Раскладной триммер Heritage был вдохновлен 80-летним опытом Remington в области бритья. Сочетая культовый стиль с передовыми технологиями, этот прибор для детализации стиля вносит классический штрих в современный триммер. Благодаря инновационному дизайну в стиле Switch-Blade и высококачественной хромированной отделке, вы можете наслаждаться результатами, которые заставляют вас чувствовать себя лучше всех. От детализации линий бороды, стрижки случайных волос до ухода за своими бакенбардами, этот триммер заботится о каждой детали, чтобы помочь вам «Включить Свое Я». Триммер разработан с помощью технологии активации Auto-Blade, которая автоматически включает триммер при открытии. Выглядеть стильно и поддерживать аккуратный стиль еще никогда не было проще. Чтобы ваши волосы на лице выглядели великолепно, триммер Heritage оснащен 1-дюймовым лезвием для точной детализации и включает в себя насадку-гребень с двумя вариантами длины стрижки, которая поможет вам создать короткий, аккуратно стилизованный вид.

Отзывы о товаре Триммер Remington MPT1000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Remington
Тип товара
Триммер
Комплектация
нож для стрижки, универсальный гребень, документация, триммер
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
25,5 мм
Минимальная длина стрижки
0,5 мм
Максимальная длина стрижки
5
Насадки
нож для стрижки, гребень
Питание
от батареек
Описание
Раскладной триммер Heritage был вдохновлен 80-летним опытом Remington в области бритья. Сочетая культовый стиль с передовыми технологиями, этот прибор для детализации стиля вносит классический штрих в современный триммер. Благодаря инновационному дизайну в стиле Switch-Blade и высококачественной хромированной отделке, вы можете наслаждаться результатами, которые заставляют вас чувствовать себя лучше всех. От детализации линий бороды, стрижки случайных волос до ухода за своими бакенбардами, этот триммер заботится о каждой детали, чтобы помочь вам «Включить Свое Я». Триммер разработан с помощью технологии активации Auto-Blade, которая автоматически включает триммер при открытии. Выглядеть стильно и поддерживать аккуратный стиль еще никогда не было проще. Чтобы ваши волосы на лице выглядели великолепно, триммер Heritage оснащен 1-дюймовым лезвием для точной детализации и включает в себя насадку-гребень с двумя вариантами длины стрижки, которая поможет вам создать короткий, аккуратно стилизованный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Remington MPT1000 - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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