Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103)
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Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 515803
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103)
Триммер Ga.Ma GT 527 Barber Style – профессиональный помощник в создании стильного образа. Оснащенный выдвижным направляющим гребнем с 6 установками длины в пределах 0.4-7 мм, он позволяет выполнять точное подравнивание бороды, усов и бакенбард. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное срезание волос на протяжении всего срока службы. Автономная работа триммера Ga.Ma GT 527 Barber Style осуществляется на основе аккумулятора, одного заряда которого достаточно для 45 минут автономной работы. В комплекте с триммером предусмотрены кабель USB, телескопическая насадка, трафарет с шаблонами, масло и щетка для чистки.
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Триммер Ga.Ma GT 527 Barber Style – профессиональный помощник в создании стильного образа. Оснащенный выдвижным направляющим гребнем с 6 установками длины в пределах 0.4-7 мм, он позволяет выполнять точное подравнивание бороды, усов и бакенбард. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное срезание волос на протяжении всего срока службы. Автономная работа триммера Ga.Ma GT 527 Barber Style осуществляется на основе аккумулятора, одного заряда которого достаточно для 45 минут автономной работы. В комплекте с триммером предусмотрены кабель USB, телескопическая насадка, трафарет с шаблонами, масло и щетка для чистки.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Триммер для бороды и волос GA.MA GT527 BARBER STYLE - HF (GMB2103) - стоимость товара 760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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