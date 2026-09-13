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Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт)

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Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 1
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 2
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 3
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 4
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 5
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 6
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 7
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 8
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 9
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 10
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 11
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 12
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 13
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 14
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 15
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 16
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 17
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 18
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 19
Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 1
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 2
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 3
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 4
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 5
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 6
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 7
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 8
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 9
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 10
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 11
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 12
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 13
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 14
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 15
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 16
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 17
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 18
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 19
  • Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703792
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
21х16х6
Вес, г.
300

Описание товара Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт)

Электрическая бритва Hyundai H-HT6061 делает процесс ухода за волосами проще и приятнее. Прибор выполнен в строгом серебристо-чёрном исполнении, в духе футуристичного хайтека. Он отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты и прекрасно ложится в руку благодаря продуманной форме. На передней части корпуса Hyundai H-HT6061 расположен яркий дисплей, показывающий уровень заряда батареи. Это одна из эргономичных особенностей триммера. Под ним находится необходимый набор кнопок для управления работой устройства: нижняя отвечает за включение и выключение, а две остальные – за смену параметров. Подробнее функционал описан в прилагаемой к устройству инструкции полностью на русском языке. Внутри данной модели работает аккумулятор, позволяющий отказаться от использования провода во время стрижки. Он полностью заряжается за пару часов и после этого может непрерывно выполнять свои функции в течение 90 минут. Такого интервала времени хватит для создания даже самого сложного образа. В комплекте с Hyundai H-HT6061 поставляется сразу четыре насадки, так что длину сбриваемых волос можно тонко регулировать и подстраивать под потребности.

Отзывы о товаре Триммер Hyundai H-HT6061 черный/серебристый (насадок в компл:4шт)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Триммер
Описание
Электрическая бритва Hyundai H-HT6061 делает процесс ухода за волосами проще и приятнее. Прибор выполнен в строгом серебристо-чёрном исполнении, в духе футуристичного хайтека. Он отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты и прекрасно ложится в руку благодаря продуманной форме. На передней части корпуса Hyundai H-HT6061 расположен яркий дисплей, показывающий уровень заряда батареи. Это одна из эргономичных особенностей триммера. Под ним находится необходимый набор кнопок для управления работой устройства: нижняя отвечает за включение и выключение, а две остальные – за смену параметров. Подробнее функционал описан в прилагаемой к устройству инструкции полностью на русском языке. Внутри данной модели работает аккумулятор, позволяющий отказаться от использования провода во время стрижки. Он полностью заряжается за пару часов и после этого может непрерывно выполнять свои функции в течение 90 минут. Такого интервала времени хватит для создания даже самого сложного образа. В комплекте с Hyundai H-HT6061 поставляется сразу четыре насадки, так что длину сбриваемых волос можно тонко регулировать и подстраивать под потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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