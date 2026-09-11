Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586205
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х29х18
Вес, кг.
2.4
Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X
Утомились от постоянной необходимости каждый раз выполнят одни и те же действия, нарезая, измельчая, смешивая ингредиенты вручнуюx Тогда прямо сейчас на сайте купите погружной блендер Braun MQ 7075 X. С его помощью продукты можно обрабатывать как в открытой посуде, так и в чаше «кухонный комбайн» емкостью 1, 5 л. Верхняя крышка измельчетеля имеет разъем, через который можно добавлять новые порции продуктов, не выключая прибор. Шкалы на стенках помогут точно определить пропорции, а не «на глазок». Для этой же цели удобно использовать отдельный мерный стакан.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Утомились от постоянной необходимости каждый раз выполнят одни и те же действия, нарезая, измельчая, смешивая ингредиенты вручнуюx Тогда прямо сейчас на сайте купите погружной блендер Braun MQ 7075 X. С его помощью продукты можно обрабатывать как в открытой посуде, так и в чаше «кухонный комбайн» емкостью 1, 5 л. Верхняя крышка измельчетеля имеет разъем, через который можно добавлять новые порции продуктов, не выключая прибор. Шкалы на стенках помогут точно определить пропорции, а не «на глазок». Для этой же цели удобно использовать отдельный мерный стакан.
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X