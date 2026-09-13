Блендер стационарный Bosch MMB6141W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706608
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х31х29
Вес, кг.
3.7
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6141W
Блендер Bosch VitaPower Serie 4 MMB6141 предназначен специально для приготовления витаминных смузи и освежающих коктейлей. Высокая эффективность измельчения и смешивания достигается благодаря скорости вращения 30000 об/мин. Емкость объемом 1.5 л изготовлена из прочного прозрачного пластика и не выделяет вредных веществ. Поворотный переключатель предусматривает плавную регулировку скорости. В съемной крышке есть отверстие для удобного добавления продуктов непосредственно в процессе приготовления. Прорезиненные ножки повышают надежность фиксации Bosch VitaPower Serie 4 на столешнице.
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Блендер Bosch VitaPower Serie 4 MMB6141 предназначен специально для приготовления витаминных смузи и освежающих коктейлей. Высокая эффективность измельчения и смешивания достигается благодаря скорости вращения 30000 об/мин. Емкость объемом 1.5 л изготовлена из прочного прозрачного пластика и не выделяет вредных веществ. Поворотный переключатель предусматривает плавную регулировку скорости. В съемной крышке есть отверстие для удобного добавления продуктов непосредственно в процессе приготовления. Прорезиненные ножки повышают надежность фиксации Bosch VitaPower Serie 4 на столешнице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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