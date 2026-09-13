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Блендер стационарный Bosch MMB6141W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Bosch MMB6141W

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Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 3
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Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 10
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 11
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 12
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 13
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 14
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 15
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 16
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 17
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 18
Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 10
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 11
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 12
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 13
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 14
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 15
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 16
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 17
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 18
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141W - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706608
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
40х31х29
Вес, кг.
3.7

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6141W

Блендер Bosch VitaPower Serie 4 MMB6141 предназначен специально для приготовления витаминных смузи и освежающих коктейлей. Высокая эффективность измельчения и смешивания достигается благодаря скорости вращения 30000 об/мин. Емкость объемом 1.5 л изготовлена из прочного прозрачного пластика и не выделяет вредных веществ. Поворотный переключатель предусматривает плавную регулировку скорости. В съемной крышке есть отверстие для удобного добавления продуктов непосредственно в процессе приготовления. Прорезиненные ножки повышают надежность фиксации Bosch VitaPower Serie 4 на столешнице.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6141W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Описание
Блендер Bosch VitaPower Serie 4 MMB6141 предназначен специально для приготовления витаминных смузи и освежающих коктейлей. Высокая эффективность измельчения и смешивания достигается благодаря скорости вращения 30000 об/мин. Емкость объемом 1.5 л изготовлена из прочного прозрачного пластика и не выделяет вредных веществ. Поворотный переключатель предусматривает плавную регулировку скорости. В съемной крышке есть отверстие для удобного добавления продуктов непосредственно в процессе приготовления. Прорезиненные ножки повышают надежность фиксации Bosch VitaPower Serie 4 на столешнице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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