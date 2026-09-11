Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGW способна мгновенно подготовить необходимые продукты к кулинарному процессу, ведь она располагает режимом размораживания. Для выбора необходимых параметров достаточно воспользоваться понятной панелью управления, состоящей из механических переключателей. MAUNFELD MBMO.20.1PGW может «похвастаться» и наличием таймера, рассчитанного на 35 минут. Таким образом, функционирование домашней помощницы завершится в автоматическом режиме, как только истечет обозначенный вами временной отрезок. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие устойчиво переносит регулярное воздействие агрессивных моющих средств. Чтобы быстро и удобно открыть дверцу микроволновой печи, достаточно воспользоваться специальной кнопкой в основании.
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