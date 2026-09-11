Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная
Варочные панели Weissgauff являются идеальным выбором для тех, кто ценит современный дизайн и передовые технологии на своей кухне. Эта индукционная варочная панель оснащена четырьмя мощными конфорками общей мощностью 7200 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить ваши любимые блюда. Поверхность панели выполнена из высококачественной стеклокерамики, придающей ей стильный внешний вид и обеспечивающей легкость в уходе. Сенсорное управление позволяет с легкостью регулировать функции и температуру, что делает процесс приготовления еще более удобным. Безопасность использования гарантирована благодаря наличию автоотключения, блокировки панели и индикатора остаточного тепла. Такие функции, как таймер конфорок, позволят вам точно рассчитать время приготовления, не беспокоясь о том, что блюдо останется без внимания. Варочные панели Weissgauff — это сочетание надежности, функциональности и элегантного дизайна, которые помогут вам наслаждаться кулинарным творчеством каждый день.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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