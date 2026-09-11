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Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная

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Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 1
Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 2
Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 3
Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 4
Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583742
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Характеристики

Бренд
Krona
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
42,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51х11х57 см
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
5.1

Описание товара Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная

Электрическая варочная поверхность Krona FIDATO 45 BL мощностью 5 кВт оборудована тремя конфорками. В них реализована технология Hi-Light, особенности которой — быстрый нагрев и низкое энергопотребление. Эта модель пригодится как опытному кулинару, так и начинающему повару, чтобы готовить несложные повседневные блюда и еду для праздничного стола. Ее поверхность изготовлена из стеклокерамики, она элегантно выглядит, и за ней просто ухаживать. Стильный геометрический дизайн варочной поверхности FIDATO на 45 см не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана. Варочная поверхность станет ни только стильным элементом дизайна кухни, но и незаменимой помощницей каждой хозяйки.Быстрый нагрев конфорок, дополнительная зона расширения и вспомогательные функции упростят процесс готовки. Для настройки времени и мощности предусмотрены сенсоры, чутко реагирующие на прикосновения. Заданные параметры сразу же отображаются на дисплее. Индикаторы остаточного тепла показывают, каких зон не следует касаться, чтобы случайно не обжечься. Функции защиты от детей и аварийного отключения делают устройство еще более безопасным. Функция паузы (Stop&Go) предполагает отключения на каждую зону 1–99 мин.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная




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Характеристики
Бренд
Krona
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
42,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51х11х57 см
Описание
Электрическая варочная поверхность Krona FIDATO 45 BL мощностью 5 кВт оборудована тремя конфорками. В них реализована технология Hi-Light, особенности которой — быстрый нагрев и низкое энергопотребление. Эта модель пригодится как опытному кулинару, так и начинающему повару, чтобы готовить несложные повседневные блюда и еду для праздничного стола. Ее поверхность изготовлена из стеклокерамики, она элегантно выглядит, и за ней просто ухаживать. Стильный геометрический дизайн варочной поверхности FIDATO на 45 см не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана. Варочная поверхность станет ни только стильным элементом дизайна кухни, но и незаменимой помощницей каждой хозяйки.Быстрый нагрев конфорок, дополнительная зона расширения и вспомогательные функции упростят процесс готовки. Для настройки времени и мощности предусмотрены сенсоры, чутко реагирующие на прикосновения. Заданные параметры сразу же отображаются на дисплее. Индикаторы остаточного тепла показывают, каких зон не следует касаться, чтобы случайно не обжечься. Функции защиты от детей и аварийного отключения делают устройство еще более безопасным. Функция паузы (Stop&Go) предполагает отключения на каждую зону 1–99 мин.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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