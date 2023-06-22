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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 578216
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в ярком желтом цвете и представлен в классическом моноблочном корпусе. Он оснащен 2,8-дюймовым экраном, удобным для просмотра основных функций и сообщений.
Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что помогает легко управлять личными и рабочими звонками. Телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны базовая функциональность и автономность.
Встроенная память объемом 32 Мб позволяет хранить необходимые контакты и сообщения. Мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки, что делает его отличным выбором для путешественников и людей, находящихся в дороге.
Этот телефон BQ представляет собой отличное сочетание простоты и надежности, идеально подходящее для тех, кто ищет несложный в использовании и долговечный мобильный телефон.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow
Радик
Достоинства:
Хороший добротный телефон.Мощная батарея, яркий двойной фонарик, очень громкий динамик, радио, работающее без подключения гарнитуры, функция power bank.
Недостатки:
Да всё норм ,за эти деньги .
Комментарий:
Кому нужно увеличить громкость динамика : в режиме разговора, правой или левой, верхней или нижней ( у кого как ) кнопками ( ребра джойстика в округ оранжевой центральбом кнопки ) -ребра ми джойстика РЕГУЛИРУЕТЕ ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА …, прямо во время разговора !
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в ярком желтом цвете и представлен в классическом моноблочном корпусе. Он оснащен 2,8-дюймовым экраном, удобным для просмотра основных функций и сообщений.
Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что помогает легко управлять личными и рабочими звонками. Телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны базовая функциональность и автономность.
Встроенная память объемом 32 Мб позволяет хранить необходимые контакты и сообщения. Мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки, что делает его отличным выбором для путешественников и людей, находящихся в дороге.
Этот телефон BQ представляет собой отличное сочетание простоты и надежности, идеально подходящее для тех, кто ищет несложный в использовании и долговечный мобильный телефон.
Достоинства:
Хороший добротный телефон.Мощная батарея, яркий двойной фонарик, очень громкий динамик, радио, работающее без подключения гарнитуры, функция power bank.
Недостатки:
Да всё норм ,за эти деньги .
Комментарий:
Кому нужно увеличить громкость динамика : в режиме разговора, правой или левой, верхней или нижней ( у кого как ) кнопками ( ребра джойстика в округ оранжевой центральбом кнопки ) -ребра ми джойстика РЕГУЛИРУЕТЕ ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА …, прямо во время разговора !
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow
Достоинства:
Хороший добротный телефон.Мощная батарея, яркий двойной фонарик, очень громкий динамик, радио, работающее без подключения гарнитуры, функция power bank.
Недостатки:
Да всё норм ,за эти деньги .
Комментарий:
Кому нужно увеличить громкость динамика : в режиме разговора, правой или левой, верхней или нижней ( у кого как ) кнопками ( ребра джойстика в округ оранжевой центральбом кнопки ) -ребра ми джойстика РЕГУЛИРУЕТЕ ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА …, прямо во время разговора !