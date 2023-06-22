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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow

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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 2
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 3
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578216
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
271

Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в ярком желтом цвете и представлен в классическом моноблочном корпусе. Он оснащен 2,8-дюймовым экраном, удобным для просмотра основных функций и сообщений. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что помогает легко управлять личными и рабочими звонками. Телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны базовая функциональность и автономность. Встроенная память объемом 32 Мб позволяет хранить необходимые контакты и сообщения. Мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки, что делает его отличным выбором для путешественников и людей, находящихся в дороге. Этот телефон BQ представляет собой отличное сочетание простоты и надежности, идеально подходящее для тех, кто ищет несложный в использовании и долговечный мобильный телефон.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Yellow

22.06.2023
Радик

Достоинства:
Хороший добротный телефон.Мощная батарея, яркий двойной фонарик, очень громкий динамик, радио, работающее без подключения гарнитуры, функция power bank.

Недостатки:
Да всё норм ,за эти деньги .

Комментарий:
Кому нужно увеличить громкость динамика : в режиме разговора, правой или левой, верхней или нижней ( у кого как ) кнопками ( ребра джойстика в округ оранжевой центральбом кнопки ) -ребра ми джойстика РЕГУЛИРУЕТЕ ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА …, прямо во время разговора !



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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в ярком желтом цвете и представлен в классическом моноблочном корпусе. Он оснащен 2,8-дюймовым экраном, удобным для просмотра основных функций и сообщений. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что помогает легко управлять личными и рабочими звонками. Телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым важны базовая функциональность и автономность. Встроенная память объемом 32 Мб позволяет хранить необходимые контакты и сообщения. Мощный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки, что делает его отличным выбором для путешественников и людей, находящихся в дороге. Этот телефон BQ представляет собой отличное сочетание простоты и надежности, идеально подходящее для тех, кто ищет несложный в использовании и долговечный мобильный телефон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.06.2023
Радик

Достоинства:
Хороший добротный телефон.Мощная батарея, яркий двойной фонарик, очень громкий динамик, радио, работающее без подключения гарнитуры, функция power bank.

Недостатки:
Да всё норм ,за эти деньги .

Комментарий:
Кому нужно увеличить громкость динамика : в режиме разговора, правой или левой, верхней или нижней ( у кого как ) кнопками ( ребра джойстика в округ оранжевой центральбом кнопки ) -ребра ми джойстика РЕГУЛИРУЕТЕ ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА …, прямо во время разговора !


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