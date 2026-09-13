Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723384
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black
Черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket имеет цветной экран диагональю 2.4", выполненный по технологии IPS. Она обеспечивает корректную передачу оттенков и усиливает глубину черного цвета. Телефон может работать одновременно с двумя физическими sim-картами и поддерживает стандарт сотовой связи 2G.
Модель BQ 2456 Pocket выполнена в формате раскладушки, при котором кнопки защищены от случайного нажатия. На случай экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS. Сотовый телефон имеет слот для карты памяти microSD и microSDHC. На них можно хранить данные предельным объемом 32 Гб. Для съемки фото и записи видеороликов предусмотрена камера. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч заряжается через кабель с разъемом USB Type-C. На корпусе также есть отдельный вход для подключения наушников.
Черный сотовый телефон BQ 2456 Pocket имеет цветной экран диагональю 2.4", выполненный по технологии IPS. Она обеспечивает корректную передачу оттенков и усиливает глубину черного цвета. Телефон может работать одновременно с двумя физическими sim-картами и поддерживает стандарт сотовой связи 2G.
Модель BQ 2456 Pocket выполнена в формате раскладушки, при котором кнопки защищены от случайного нажатия. На случай экстренной ситуации предусмотрена кнопка SOS. Сотовый телефон имеет слот для карты памяти microSD и microSDHC. На них можно хранить данные предельным объемом 32 Гб. Для съемки фото и записи видеороликов предусмотрена камера. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч заряжается через кабель с разъемом USB Type-C. На корпусе также есть отдельный вход для подключения наушников.
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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