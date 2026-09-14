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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red

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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 2
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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 6
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 7
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 8
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 9
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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729465
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Время работы в режиме ожидания
3480
Габариты
122х58х18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red

Сотовый телефон Maxvi B5ds оформлен в насыщенном красном цвете и предлагает широкие возможности на каждый день. Он отличается компактным корпусом обтекаемой формы, громким динамиком и удобной клавиатурой с увеличенными кнопками. Нажатие кнопки SOS отправляет вызов определенному абоненту в экстренных ситуациях. Maxvi B5ds предусматривает работу с двумя картами SIM. На экране 2 дюйма отображается четкая цветная картинка. Камера 0.3 Мп позволяет делать фотографии и видео. За продолжительную автономность телефона отвечает аккумулятор 1500 мА*ч. Док-станция с устойчивой подставкой помогает удобно осуществлять подзарядку.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B5ds up Red




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Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Время работы в режиме ожидания
3480
Габариты
122х58х18 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Maxvi B5ds оформлен в насыщенном красном цвете и предлагает широкие возможности на каждый день. Он отличается компактным корпусом обтекаемой формы, громким динамиком и удобной клавиатурой с увеличенными кнопками. Нажатие кнопки SOS отправляет вызов определенному абоненту в экстренных ситуациях. Maxvi B5ds предусматривает работу с двумя картами SIM. На экране 2 дюйма отображается четкая цветная картинка. Камера 0.3 Мп позволяет делать фотографии и видео. За продолжительную автономность телефона отвечает аккумулятор 1500 мА*ч. Док-станция с устойчивой подставкой помогает удобно осуществлять подзарядку.
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Отзывы


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