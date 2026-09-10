Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Green
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378382
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик, алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
5000
Габариты
147,2 х 64 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х5
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Green
Сотовый телефон BQ 2817 Tank Quattro Power с поддержкой 4 SIM заключен в укрепленный пластиковый корпус. Модель имеет функцию Power-Bank для восполнения энергии различных устройств. MP3- и видеоплеер позволяют слушать композиции и просматривать ролики. Сотовый телефон BQ 2817 Tank Quattro Power оснащен 2.8-дюймовым цветным дисплеем, разрешении которого достигает 320x240 пикселей. Для синхронизации с внешними устройствами предусмотрен Bluetooth-интерфейс. Расширение памяти производится с помощью microSD-карты объемом до 32 ГБ.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, С большим экраном
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик, алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
5000
Габариты
147,2 х 64 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон BQ 2817 Tank Quattro Power с поддержкой 4 SIM заключен в укрепленный пластиковый корпус. Модель имеет функцию Power-Bank для восполнения энергии различных устройств. MP3- и видеоплеер позволяют слушать композиции и просматривать ролики. Сотовый телефон BQ 2817 Tank Quattro Power оснащен 2.8-дюймовым цветным дисплеем, разрешении которого достигает 320x240 пикселей. Для синхронизации с внешними устройствами предусмотрен Bluetooth-интерфейс. Расширение памяти производится с помощью microSD-карты объемом до 32 ГБ.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, C 2 sim-картами
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, C 2 sim-картами
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, С большим экраном
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