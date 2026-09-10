Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон обладает рядом характеристик, которые делают его отличным выбором для повседневного использования. Телефон выполнен в прочном ударопрочном корпусе, благодаря чему прекрасно выдерживает повседневные нагрузки и случайные удары. Его элегантный черный цвет придает устройству стильный и строгий вид. Оснащенный экраном с диагональю 2,8 дюйма, телефон удобен для базового использования, например, чтения сообщений или набора номера. Отсутствие сенсорного экрана делает управление устройством еще более простым и интуитивно понятным. Одной из ключевых особенностей этого аппарата является его мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Это обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что особенно важно в путешествиях или при использовании телефона в активных условиях. BQ также поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать различные устройства для управления аудио, передачи данных или использования гарнитуры без проводов. Телефон рассчитан на использование mini-SIM-карты, обеспечивая вам надежную связь. Отсутствие функций GPS/Глонасс говорит о его ориентации на базовые функции, что однако делает его максимально компактным и долговечным. Несмотря на то, что в модели нет кнопки SOS, простота и надежность исполнения делают его идеальным спутником для всех, кто предпочитает минимализм и функциональность без лишних излишеств.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, С большим экраном
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