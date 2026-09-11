Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black
Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании мобильное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит базовую функциональность и долговечность. Этот телефон исполнен в минималистичном дизайне с современным синим оттенком, который выделяется своей элегантностью. Среди ключевых характеристик выделяется возможность использования двух SIM-карт, что делает его идеальным решением для управления личными и рабочими контактами. Благоприятная для глаз 2-дюймовая диагональ экрана позволяет с комфортом просматривать текстовые сообщения и управлять звонками. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1600 мА·ч обеспечивает долгую работу устройства без необходимости частой подзарядки, что особенно удобно для длительных поездок или редких случаев доступа к источникам питания. Встроенная функция Bluetooth позволяет использовать беспроводные гарнитуры или передавать данные между совместимыми устройствами, несмотря на отсутствие Wi-Fi. Телефон также поддерживает важную функцию безопасности — кнопку SOS, которая обеспечивает мгновенный вызов экстренных служб или выбранных контактов в случае необходимости. Благодаря легкому весу в 0,11 кг телефон удобен для длительного ношения, а форма моноблока обеспечивает его простоту и надежность в использовании. Хотя в телефоне отсутствуют GPS и сенсорный экран, он компенсирует это своей надежностью и доступностью, оставаясь верным спутником для тех, кому требуется прежде всего функциональность и минимализм в использовании.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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