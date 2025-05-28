Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 578209
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black
Источник: Яндекс Маркет
Анатолий С.
Достоинства:
Комментарий:
отлично качество продукции однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Александр В
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, все работает, брал бабушке.
Источник: Яндекс Маркет
Артем П.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, в магазине такой 4500 стоит.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий Ч.
Достоинства:
Комментарий:
В целом телефон сгодился, но были некоторые проблемы с обучением бабушки и в целом с удобством использования. Маленький и красный экран - отдельный большой минус, при всех его плюсах. До этого постоянно обновляли данную модель раз в 3-4 года, все было ок в старой версии. В этот раз хотели как лучше, но получилось как обычно....
Источник: Яндекс Маркет
Никита К.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон с крупными кнопками. Из плюсов - очень громкий динамик и механическая клавиша-слайдер блокировки на боковой грани.
Источник: Яндекс Маркет
Лариса Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании. По цвету корпуса: насыщенный изумрудный.
Источник: Яндекс Маркет
Анна К.
Достоинства:
Комментарий:
Всем довольны. Покупали для пожилого человека. Динамики и крупные кнопки порадовали.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Комментарий:
отлично качество продукции однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Александр В
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, все работает, брал бабушке.
Источник: Яндекс Маркет
Артем П.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, в магазине такой 4500 стоит.
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий Ч.
Достоинства:
Комментарий:
В целом телефон сгодился, но были некоторые проблемы с обучением бабушки и в целом с удобством использования. Маленький и красный экран - отдельный большой минус, при всех его плюсах. До этого постоянно обновляли данную модель раз в 3-4 года, все было ок в старой версии. В этот раз хотели как лучше, но получилось как обычно....
Источник: Яндекс Маркет
Никита К.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон с крупными кнопками. Из плюсов - очень громкий динамик и механическая клавиша-слайдер блокировки на боковой грани.
Источник: Яндекс Маркет
Лариса Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании. По цвету корпуса: насыщенный изумрудный.
Источник: Яндекс Маркет
Анна К.
Достоинства:
Комментарий:
Всем довольны. Покупали для пожилого человека. Динамики и крупные кнопки порадовали.
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black
Достоинства:
Комментарий:
отлично качество продукции однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, все работает, брал бабушке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, в магазине такой 4500 стоит.
Достоинства:
Комментарий:
В целом телефон сгодился, но были некоторые проблемы с обучением бабушки и в целом с удобством использования. Маленький и красный экран - отдельный большой минус, при всех его плюсах. До этого постоянно обновляли данную модель раз в 3-4 года, все было ок в старой версии. В этот раз хотели как лучше, но получилось как обычно....
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон с крупными кнопками. Из плюсов - очень громкий динамик и механическая клавиша-слайдер блокировки на боковой грани.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании. По цвету корпуса: насыщенный изумрудный.
Достоинства:
Комментарий:
Всем довольны. Покупали для пожилого человека. Динамики и крупные кнопки порадовали.