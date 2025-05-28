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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black

7 Отзывы
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578209
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Встроенная память (мб)
0
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black

Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично качество продукции однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр В

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, все работает, брал бабушке.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, в магазине такой 4500 стоит.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В целом телефон сгодился, но были некоторые проблемы с обучением бабушки и в целом с удобством использования. Маленький и красный экран - отдельный большой минус, при всех его плюсах. До этого постоянно обновляли данную модель раз в 3-4 года, все было ок в старой версии. В этот раз хотели как лучше, но получилось как обычно....
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный телефон с крупными кнопками. Из плюсов - очень громкий динамик и механическая клавиша-слайдер блокировки на боковой грани.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2023
Лариса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как в описании. По цвету корпуса: насыщенный изумрудный.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Всем довольны. Покупали для пожилого человека. Динамики и крупные кнопки порадовали.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Встроенная память (мб)
0
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично качество продукции однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр В

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, все работает, брал бабушке.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, в магазине такой 4500 стоит.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В целом телефон сгодился, но были некоторые проблемы с обучением бабушки и в целом с удобством использования. Маленький и красный экран - отдельный большой минус, при всех его плюсах. До этого постоянно обновляли данную модель раз в 3-4 года, все было ок в старой версии. В этот раз хотели как лучше, но получилось как обычно....
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный телефон с крупными кнопками. Из плюсов - очень громкий динамик и механическая клавиша-слайдер блокировки на боковой грани.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2023
Лариса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как в описании. По цвету корпуса: насыщенный изумрудный.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2022
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Всем довольны. Покупали для пожилого человека. Динамики и крупные кнопки порадовали.


Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Green/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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