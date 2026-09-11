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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная

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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная - фото 1
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная - фото 2
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Таймер конфорок
да
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577463
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
580x55x510 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
9.7

Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная

Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 640 B независимого типа позволит выстроить дизайн кухни согласно Вашим индивидуальным предпочтениям. Независимая панель Weissgauff HV 640 B изготовлена из стеклокерамики черного цвета и устанавливается отдельно от духового шкафа. Имеются 4 конфорки и 9 уровней регулировки мощности. Индикатор остаточного тепла покажет уровень нагрева конфорок после их выключения. На фронтальной части панели Weissgauff HV 640 B размещены сенсорные переключатели, кнопка блокировки работы конфорок (защита от детей). Имеется таймер, рассчитанный на временной промежуток от 1 до 99 минут. Размеры варочной поверхности – 58x51x5.5 см. Weissgauff HV 640 B оснащена цифровым индикатором ступеней нагрева, звуковым индикатором и функцией автоматического отключения.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
580x55x510 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 640 B независимого типа позволит выстроить дизайн кухни согласно Вашим индивидуальным предпочтениям. Независимая панель Weissgauff HV 640 B изготовлена из стеклокерамики черного цвета и устанавливается отдельно от духового шкафа. Имеются 4 конфорки и 9 уровней регулировки мощности. Индикатор остаточного тепла покажет уровень нагрева конфорок после их выключения. На фронтальной части панели Weissgauff HV 640 B размещены сенсорные переключатели, кнопка блокировки работы конфорок (защита от детей). Имеется таймер, рассчитанный на временной промежуток от 1 до 99 минут. Размеры варочной поверхности – 58x51x5.5 см. Weissgauff HV 640 B оснащена цифровым индикатором ступеней нагрева, звуковым индикатором и функцией автоматического отключения.


Теги товара: сенсорные
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