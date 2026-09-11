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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная

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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 1
Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 2
Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 3
Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 4
Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 5
Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4800
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577454
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4800
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная

Стильная электрическая встраиваемая варочная панель шириной 45 см выполнена из ударопрочной стеклокерамики черного цвета. Благодаря идеальной гладкости и высокой износостойкости она легко очищается. Hi-Light конфорки, установленные в этой модели, очень быстро нагреваются (за 3-7 секунд). Предусмотрены следующие конфорки: две с мощностью по 1800 Вт (d=200 мм), одна с мощностью 1200Вт (d=165 мм) Сенсорное управление с красной индикацией, расположенное на фронтальной поверхности, дает возможность: выбрать уровень мощности для каждой конфорки (от 0 до 9) выставить таймер (от 0 до 99 минут) для отключения одной или нескольких варочных зон по истечении заданного времени. заблокировать панель от детей активировать функцию «Пауза» активировать функцию «Поддержания тепла» Предусмотрены следующие функции, упрощающие эксплуатацию плиты: 1. Индикатор остаточного тепла, который укажет, какая из варочных зон ещё горячая. 2. Автоматическое отключение в случае перегрева, долгого простоя работающей конфорки и попадания влаги на поверхность готовки. 3. Защита от перегрева. Стеклокерамическая варочная панель не требует подбора специальной посуды. Вы можете использовать посуду любого типа. Максимальная мощность, Вт 4800 Цвет черный Тип варочной панели Электрическая Материал поверхности Стеклокерамика Материал корпуса Металл Количество конфорок 3 Диаметр конфорок, мм 1х165мм; 2х200мм Мощность конфорок 2х1200Вт; 1х1800 Вт Ширина, мм 450 Высота, мм 52 Глубина, мм 520 Вес товара (брутто), кг 6,2 Вес товара без упаковки (нетто), кг 5,6 Тип управления Сенсорное Автоматическое выключение да Индикатор остаточного тепла да Таймер конфорок да Блокировка панели да



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE453BK черная




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4800
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
кабель без вилки
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная электрическая встраиваемая варочная панель шириной 45 см выполнена из ударопрочной стеклокерамики черного цвета. Благодаря идеальной гладкости и высокой износостойкости она легко очищается. Hi-Light конфорки, установленные в этой модели, очень быстро нагреваются (за 3-7 секунд). Предусмотрены следующие конфорки: две с мощностью по 1800 Вт (d=200 мм), одна с мощностью 1200Вт (d=165 мм) Сенсорное управление с красной индикацией, расположенное на фронтальной поверхности, дает возможность: выбрать уровень мощности для каждой конфорки (от 0 до 9) выставить таймер (от 0 до 99 минут) для отключения одной или нескольких варочных зон по истечении заданного времени. заблокировать панель от детей активировать функцию «Пауза» активировать функцию «Поддержания тепла» Предусмотрены следующие функции, упрощающие эксплуатацию плиты: 1. Индикатор остаточного тепла, который укажет, какая из варочных зон ещё горячая. 2. Автоматическое отключение в случае перегрева, долгого простоя работающей конфорки и попадания влаги на поверхность готовки. 3. Защита от перегрева. Стеклокерамическая варочная панель не требует подбора специальной посуды. Вы можете использовать посуду любого типа. Максимальная мощность, Вт 4800 Цвет черный Тип варочной панели Электрическая Материал поверхности Стеклокерамика Материал корпуса Металл Количество конфорок 3 Диаметр конфорок, мм 1х165мм; 2х200мм Мощность конфорок 2х1200Вт; 1х1800 Вт Ширина, мм 450 Высота, мм 52 Глубина, мм 520 Вес товара (брутто), кг 6,2 Вес товара без упаковки (нетто), кг 5,6 Тип управления Сенсорное Автоматическое выключение да Индикатор остаточного тепла да Таймер конфорок да Блокировка панели да


Теги товара: сенсорные
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