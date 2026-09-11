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Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук

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Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 1
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 2
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 3
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 4
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 5
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 6
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 7
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 8
Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый, серый, черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 1
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 2
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 3
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 4
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 5
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 6
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 7
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 8
  • Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573717
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый, серый, черный
Особенности
Колонка компактная, ее легко можно перенести из комнаты в комнату. При этом каждый раз подключать ее к розетке совсем необязательно — два литий-ионных аккумулятора емкостью 2200 мА·ч обеспечивают длительную автономную работу.
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2200
Габаритные размеры
260x150x112мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х13
Вес, кг.
2.2

Описание товара Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук

Портативная акустика Sven – это стильное и функциональное устройство, созданное для настоящих ценителей качественного звука. Колонка представляет собой идеальное сочетание компактности и мощности, что делает ее отличным выбором для использования как дома, так и в поездках. Эта модель отличается двухполосной акустической системой и оснащена тремя динамиками, что обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Суммарная мощность устройства составляет 30 Вт, включая мощный сабвуфер, который отвечает за глубокие и насыщенные басы. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, позволяя легко подключаться к различным устройствам без лишних проводов. Встроенный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч позволяет наслаждаться музыкой на протяжении длительного времени, а качественный Li-Ion элемент питания гарантирует долгий срок службы батареи. Для дополнительного удобства на корпусе устройства находится дисплей, который отображает основную информацию о воспроизведении и настройках. Корпус из пластика и MDF не только добавляет устройству элегантности, но и обеспечивает надежность конструкции. Аккустика доступна в трех стильных цветах – бежевом, сером и черном, что позволяет выбрать оптимальный вариант, гармонирующий с вашим интерьером или персональным стилем. С портативной акустикой Sven ваша музыка всегда будет с вами, создавая нужную атмосферу в любой обстановке.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый, серый, черный
Особенности
Колонка компактная, ее легко можно перенести из комнаты в комнату. При этом каждый раз подключать ее к розетке совсем необязательно — два литий-ионных аккумулятора емкостью 2200 мА·ч обеспечивают длительную автономную работу.
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2200
Габаритные размеры
260x150x112мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven – это стильное и функциональное устройство, созданное для настоящих ценителей качественного звука. Колонка представляет собой идеальное сочетание компактности и мощности, что делает ее отличным выбором для использования как дома, так и в поездках. Эта модель отличается двухполосной акустической системой и оснащена тремя динамиками, что обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Суммарная мощность устройства составляет 30 Вт, включая мощный сабвуфер, который отвечает за глубокие и насыщенные басы. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, позволяя легко подключаться к различным устройствам без лишних проводов. Встроенный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч позволяет наслаждаться музыкой на протяжении длительного времени, а качественный Li-Ion элемент питания гарантирует долгий срок службы батареи. Для дополнительного удобства на корпусе устройства находится дисплей, который отображает основную информацию о воспроизведении и настройках. Корпус из пластика и MDF не только добавляет устройству элегантности, но и обеспечивает надежность конструкции. Аккустика доступна в трех стильных цветах – бежевом, сером и черном, что позволяет выбрать оптимальный вариант, гармонирующий с вашим интерьером или персональным стилем. С портативной акустикой Sven ваша музыка всегда будет с вами, создавая нужную атмосферу в любой обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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