Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven HA-930 2.1 бамбук
Портативная акустика Sven – это стильное и функциональное устройство, созданное для настоящих ценителей качественного звука. Колонка представляет собой идеальное сочетание компактности и мощности, что делает ее отличным выбором для использования как дома, так и в поездках. Эта модель отличается двухполосной акустической системой и оснащена тремя динамиками, что обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Суммарная мощность устройства составляет 30 Вт, включая мощный сабвуфер, который отвечает за глубокие и насыщенные басы. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, позволяя легко подключаться к различным устройствам без лишних проводов. Встроенный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч позволяет наслаждаться музыкой на протяжении длительного времени, а качественный Li-Ion элемент питания гарантирует долгий срок службы батареи. Для дополнительного удобства на корпусе устройства находится дисплей, который отображает основную информацию о воспроизведении и настройках. Корпус из пластика и MDF не только добавляет устройству элегантности, но и обеспечивает надежность конструкции. Аккустика доступна в трех стильных цветах – бежевом, сером и черном, что позволяет выбрать оптимальный вариант, гармонирующий с вашим интерьером или персональным стилем. С портативной акустикой Sven ваша музыка всегда будет с вами, создавая нужную атмосферу в любой обстановке.
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