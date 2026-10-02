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Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719

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Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 1
Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 2
Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 3
Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 4
Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 5
Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 6
Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644126
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, дисплей
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
250x660x260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х27х25
Вес, кг.
15.5

Описание товара Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719

Портативная акустика Sven — это мощное и стильное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта колонка обеспечит вас великолепным звуком в формате 2.1, с общей мощностью 100 Вт, что гарантирует насыщенные и объемные аудиовпечатления. С весом всего 5,2 кг, устройство легко переносить, а черный цвет корпуса придает ему элегантный и универсальный внешний вид. Изготовленная из прочного пластика, эта колонка устойчива к повседневному использованию и отлично подходит для различных условий эксплуатации. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками и двумя полосами АС, что обеспечивает чистое и четкое воспроизведение музыки разных жанров. Встроенный дисплей позволяет удобно управлять настройками и следить за состоянием устройства. С емкостью аккумулятора 4400 мА·ч, колонка может работать до 8 часов на одном заряде, что идеально подходит для длительных мероприятий на свежем воздухе. Для удобства предусмотрено питание как от сети, так и от аккумулятора, а также наличие линейного AUX входа для подключения различных аудиоустройств. Элементы питания типа Li-Ion гарантируют долгий срок службы аккумулятора, что делает эту портативную колонку надежным спутником в любом путешествии или на пикнике. Бренд Sven, хорошо зарекомендовавший себя на рынке электронных устройств, предлагает высокое качество звука и надежность по доступной цене.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, дисплей
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
250x660x260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven — это мощное и стильное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта колонка обеспечит вас великолепным звуком в формате 2.1, с общей мощностью 100 Вт, что гарантирует насыщенные и объемные аудиовпечатления. С весом всего 5,2 кг, устройство легко переносить, а черный цвет корпуса придает ему элегантный и универсальный внешний вид. Изготовленная из прочного пластика, эта колонка устойчива к повседневному использованию и отлично подходит для различных условий эксплуатации. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками и двумя полосами АС, что обеспечивает чистое и четкое воспроизведение музыки разных жанров. Встроенный дисплей позволяет удобно управлять настройками и следить за состоянием устройства. С емкостью аккумулятора 4400 мА·ч, колонка может работать до 8 часов на одном заряде, что идеально подходит для длительных мероприятий на свежем воздухе. Для удобства предусмотрено питание как от сети, так и от аккумулятора, а также наличие линейного AUX входа для подключения различных аудиоустройств. Элементы питания типа Li-Ion гарантируют долгий срок службы аккумулятора, что делает эту портативную колонку надежным спутником в любом путешествии или на пикнике. Бренд Sven, хорошо зарекомендовавший себя на рынке электронных устройств, предлагает высокое качество звука и надежность по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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