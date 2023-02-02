Портативная акустика JBL Flip 6 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 White
Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное устройство, обеспечивающее качественное звуковое сопровождение в любом месте. Эта колонка весит всего 0,55 кг, что делает её лёгкой и удобной для транспортировки. Несмотря на компактные размеры, мощность составляет внушительные 30 Вт, что позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком. Акустическая система работает в моно режиме и обеспечивает до 12 часов воспроизведения без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 4800 мА·ч. Устройство оснащено двумя полосами акустической системы, что придаёт звуку объём и глубину. Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, что придаёт колонке современный и минималистичный внешний вид. Для питания используется литий-полимерная батарея, обеспечивающая надёжность и долговечность использования. JBL не позволяет подключать устройства через линейный AUX вход и не имеет разъёма для карт памяти, что подчёркивает её современную беспроводную ориентацию. Уровень сигнала/шум составляет 80 дБ, что гарантирует минимальные искажения звука при максимальной громкости. Отсутствие дисплея делает управление устройством интуитивно понятным и простым. Эта портативная колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и мобильность в одном устройстве.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
Достоинства:
Компактная. Качественная. Звук класс!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Качество! Звук на высоте! Не ожидал, что так чисто и качественно воспроизводит.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 White
Достоинства:
Компактная. Качественная. Звук класс!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Качество! Звук на высоте! Не ожидал, что так чисто и качественно воспроизводит.